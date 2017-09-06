Экономика

17:30 06.09.2017

Украина создает Госслужбу морского и речного транспорта

Правительство Украины решило создать Государственную службу морского и речного транспорта.

Соответствующее постановление одобрено на заседании в среду с условием доработки в трехдневный срок, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Создать … как единый орган по реализации государственной политики в сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях Украины, навигационно-гидрогрофического обеспечения мореплавания, а также в сфере безопасности на морском и речном транспорте (кроме сферы безопасности мореплавания судов рыбной промышленности)", – процитировал документ замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Деятельность нового органа будет направляться и координироваться Кабмином через министра инфраструктуры.

Предполагается, что новый орган будет сформирован в количестве 226 чел., в том числе 165 чел. в центральном аппарате, за счет такого же сокращения численности Госслужбы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность").

При обсуждении вопроса на заседании правительства о замечаниях к документу сообщил глава Минприроды Остап Семерак, по словам которого Мининфраструктуры предлагает возложить на новую службу часть функций Государственной экологической инспекции, что приведет к их дублированию.

Помимо этого, министр Кабинета министров Александр Саенко заявил о наличии ряда неучтенных замечаний к проекту в части функций нового ведомства со стороны Минюста и Нацагентства по вопросам госслужбы, в частности, по объединению административных и контрольных функций.

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