Кабмин сменил и. о. главы Фонда госимущества Украины

Правительство на заседании в среду назначило и. о. главы Фонда госимущества (ФГИ) Украины Виталия Трубарова, который с начала апреля этого года занимает должность руководителя аппарата Фонда.

Соответствующую информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил вице-премьер Павел Розенко.

Как сообщалось, Верховная Рада на пленарном заседании 13 апреля 2017 года одобрила увольнение Игоря Билоуса с должности главы ФГИ по собственному желанию.

После ухода И.Билоуса приказом по Фонду и. о. главы приватизационного ведомства был назначен его первый заместитель Дмитрий Парфененко, уже возглавлявший Фонд в таком статусе дважды: в 2008-2010 гг. и с июня 2014 года по май 2015 года.

В.Трубаров, 1973 г. р., окончил Донецкий государственный технический университет, в 2003-2006 гг. возглавлял региональное отделение ФГИ Украины в Донецкой области, затем работал в Донецком облсовете и районной налоговой инспекции в Донецке. В 2010-2015 гг. стал сначала заместителем, затем начальником регионального отделения ФГИ Украины по Киеву.

В 2015-2017 гг. В.Трубаров был помощником главы Фонда, затем главным специалистом отдела координации деятельности структурных подразделений ФГИ.