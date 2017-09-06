Экономика

17:17 06.09.2017

Кабмин сменил и. о. главы Фонда госимущества Украины

Правительство на заседании в среду назначило и. о. главы Фонда госимущества (ФГИ) Украины Виталия Трубарова, который с начала апреля этого года занимает должность руководителя аппарата Фонда.

Соответствующую информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил вице-премьер Павел Розенко.

Как сообщалось, Верховная Рада на пленарном заседании 13 апреля 2017 года одобрила увольнение Игоря Билоуса с должности главы ФГИ по собственному желанию.

После ухода И.Билоуса приказом по Фонду и. о. главы приватизационного ведомства был назначен его первый заместитель Дмитрий Парфененко, уже возглавлявший Фонд в таком статусе дважды: в 2008-2010 гг. и с июня 2014 года по май 2015 года.

В.Трубаров, 1973 г. р., окончил Донецкий государственный технический университет, в 2003-2006 гг. возглавлял региональное отделение ФГИ Украины в Донецкой области, затем работал в Донецком облсовете и районной налоговой инспекции в Донецке. В 2010-2015 гг. стал сначала заместителем, затем начальником регионального отделения ФГИ Украины по Киеву.

В 2015-2017 гг. В.Трубаров был помощником главы Фонда, затем главным специалистом отдела координации деятельности структурных подразделений ФГИ.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украина создает Госслужбу морского и речного транспорта

Минфин Украины внес проект госбюджета-2018 на рассмотрение Кабмина

"Нафтогаз" выполнил зависящие от него действия в рамках плана передачи активов "МГУ"

Повышение минимального оклада учителей до 3 минимальных зарплат обойдется в 120 млрд грн

ВТБ, скорее всего, не удастся продать украинские активы

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс гривни на межбанке в среду снизился до 26,01 грн/$1

"Нибулон" готовит к спуску на воду два судна в сентябре

Google запустил украинскую версию своего сервиса поиска авиабилетов

Минагропрод заявляет об отсутствии дефицита на рынке мяса птицы

Украина накопит не менее 17 млрд куб. м газа в ПХГ к отопительному сезону

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
игрушки для детей на price.ua
РЕКЛАМА