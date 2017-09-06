Минагропрод заявляет об отсутствии дефицита на рынке мяса птицы

Производство мяса птицы в Украине в 2017 году составит 1,197 млн тонн при спросе 1,055 млн тонн, прогнозирует Министерство аграрной политики и продовольствия.

"В этом году мы прогнозируем, что производство мяса птицы составит 1,197 млн тонн при спросе 1,055 млн тонн. Говорить о том, что у нас существует дефицит на рынке, несмотря на повышенный спрос, некорректно", - сказал директор департамента продовольствия Министерства аграрной политики и продовольствия Николай Мороз в ходе рабочей встречи по ценовой ситуации на рынке куриного мяса.

По его словам, рекомендованная Министерством здравоохранения структура потребления мясных продуктов предусматривает 16,6 кг мяса птицы на душу населения в год, но в связи с переориентацией украинцев на более дешевое в сегменте мясо птицы, уровень потребления превышает норму.

"Мы ожидаем, что в 2017 году потребление мяса птицы составит на уровне 24,8 кг на душу населения. Мы видим повышенный спрос на данный вид продукции", - отметил он.

Минагропрод ожидает, что в этом году на рынке мяса потребления составит 2,2 млн тонн, производство на уровне 2,3 млн тонн.

"Импорт на рынке мяса, если не будет чрезвычайных ситуаций, будет на уровне 193 тыс. тонн, экспорт ожидаем на уровне 305 тыс. тонн по всем видам. Экспорт мяса птицы составит 240 тыс. тонн, импорт - около 100 тыс. тонн и существенного влияния на рынок иметь не будет", - указал директор департамента.

Как сообщалось со ссылкой на таможенные данные ГФС, Украина по итогам января-июня 2017 года экспортировала 147,42 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов, что на 38,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Импорт мяса птицы и субпродуктов за январь-июнь увеличился на 43% - до 46,46 тыс. тонн.

Экспорт мяса птицы и субпродуктов в 2016 году увеличился на 48,9% - до 240,16 тыс. тонн. Импорт этой продукции вырос на 36% по сравнению с 2015 годом – до 83,3 тыс. тонн по сравнению с 2015 годом.