Экономика

15:56 06.09.2017

Украина накопит не менее 17 млрд куб. м газа в ПХГ к отопительному сезону

Украина к отопительному сезону накопит в подземных хранилищах (ПХГ) не менее 17 млрд куб. м газа, заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион в ходе заседания правительства в среду.

"Уверен, что задачи, предусмотренные планом мероприятий, т.е. объем не менее 17 млрд куб. м, будут выполнены", - сказал он.

Как сообщалось, Украина по состоянию на 1 сентября 2017 года накопила в своих ПХГ 14 млрд 896,43 млн куб. м природного газа, что уже превышает максимальный объем запасов (14 млрд 732,03 млн куб. м на 12 октября-2016), с которым страна вошла в отопительный сезон 2016/2017 гг.

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