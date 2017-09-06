Повышение минимального оклада учителей до 3 минимальных зарплат обойдется в 120 млрд грн

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что повышение минимального оклада учителей до трех минимальных заработных плат обойдется в 120 млрд грн и потребует разработки соответствующего плана постепенного повышения до 2023 года.

Министр отметила, что когда в 2015 году Кабинет министров Украины вносил в Верховную Раду законопроект "Об образовании", то не предусматривалась норма о том, что до 2023 года минимальный должностной оклад учителей должен быть повышен до трех минимальных зарплат (сейчас - 9,6 тыс. грн).

После повышения минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн с 1 января 2017 года в комитете парламента приняли решение о том, что оклады учителей должны повышаться до 4-х прожиточных минимумов для трудоспособных (сейчас – 6736 грн), а не 3-х минимальных зарплат.

Л.Гриневич отметила, что для реализации такой нормы потребовалось бы дополнительно 80 млрд грн.

Однако, по ее словам, в день голосования данная поправка комитета о 4-х прожиточных минимумах не была поддержана парламентом и в силе осталась норма о 3-х минимальных зарплатах.

Министр отметила, что таким образом на повышение минимальных окладов учителей до 3-х минимальных зарплат потребуется 120 млрд грн.

"Что такое сегодня 3 минимальные зарплаты - это 9,6 тыс. грн и это значит, что еще (необходима - ИФ) треть дополнительных средств, ориентировочно более 40 млрд грн дополнительно к тем 80 млрд грн. Очевидно, что это очень большая нагрузка на бюджет, и мы должны его распределить соответствующим планом", - сказала она журналистам после заседания Кабинета министров в среду.