Экономика

15:11 06.09.2017

ВТБ, скорее всего, не удастся продать украинские активы

Российскому ВТБ, скорее всего, не удастся продать украинские активы, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума.

В настоящее время в Украине работают два дочерних банка группы - ВТБ (Украина) и БМ банк (достался ВТБ после покупки Банка Москвы).

Группа ВТБ в мае прошлого года заявила о намерении продать украинские банки в случае появления интересных предложений. Однако уже в июне руководство ВТБ сообщило, что приостановило активный поиск покупателей. Разговоры об уходе группы с украинского рынка возобновились в марте 2017 года после того, как Киев ввел санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом. Введенные на год ограничения запрещают им осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур.

"Будем сокращать размер бизнеса и издержки, продавать потихонечку активы, забирать кредиты, что можно, и всякие залоги продавать. И оттуда свертываться. Продать там, наверное, никто ничего не даст", - сказал А.Костин в среду.

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