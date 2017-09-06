Автогаз на биржевых торгах "Укргазвыдобування" подешевел на 15-20%

Стоимость сжиженного газа СПБТ ПАО "Укргазвыдобування" на аукционе на Украинской энергетической бирже (УЭБ) в среду снизилась 15,6-20,2% по сравнению с предыдущим аукционом 22 августа.

Согласно сообщению биржи, цена на СПБТ снизилась с 27,8-28,2 тыс. грн до 21,7-23,47 тыс. грн за тонну.

УЭБ также сообщает, что сжиженный газ ПБА также подешевел: его средневзвешенная цена упала на 17,8% – с 28,57 тыс. грн до 23,47 тыс. грн за тонну, а минимальная достигала 21,99 тыс. грн.

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Как сообщалось, розничные цены на сжиженный углеводородный газ в Украине в августе выросли почти на 50-70% и достигли рекордных уровней в 16-17 грн за литр, что одни участники рынка объясняли вызванным объективными обстоятельствами дефицитом, а премьер-министр с рядом других участников – диверсией и сговором. Антимонопольный комитет Украины возбудил дело в связи с такой ценовой динамикой на рынке.

В условиях дефицита и роста цен "Укргазвыдобування" на дополнительном аукционе 22 августа смогла увеличить цены продаж на 42-42,4% по сравнению с предыдущим плановым аукционом 8 августа - до 27,8-28,2 тыс. грн.

С конца августа наметилась тенденция к снижению цен. По мнению участников рынка, в течение сентября они могут упасть примерно до 14 грн за литр, что соответствует оптовым ценам ниже 24 тыс. грн за тонну.

Как сообщалось, розничные продажи бензинов через АЗС в июле упали на 12%, а сжиженного газа – выросли на 16,2%.