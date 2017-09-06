Экономика

14:31 06.09.2017

Facebook начнет брать с компаний плату за пользование некоторыми функциями WhatsApp

Компания Facebook Inc. намерена в будущем начать брать плату с компаний за использование новых функций приложения WhatsApp, созданных для общения владельцев бизнеса с клиентами, пишет The Wall Street Journal.

"Мы хотим позволить людям слать сообщения компаниям и получать желаемые ответы, - заявил операционный директор WhatsApp Мэтт Айдема. - Мы планируем брать за это деньги с компаний в будущем".

Нововведение коснется приложений WhatsApp Business, созданного для небольших компаний, и отдельного инструмента для крупных корпораций, который позволяет им подключаться напрямую к основному приложению WhatsApp. В настоящее время эти сервисы проходят тестирование в Бразилии, Европе, Индии и Индонезии; в частности, сервис использует голландская компания KLM Royal Dutch Airlines.

Facebook заплатила за WhatsApp $22 млрд в 2014 году и пока не заработала на нем ни цента.

Facebook Messenger, другой популярный мессенджер, принадлежащий компании, уже начал приносить прибыль за счет показа пользователям рекламы.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Система Госгеонедр непрозрачна и нуждается в изменениях – Гройсман

Глава Минэнергоугля констатирует дефицит газовой группы угля для замещения антрацита

Порт "Южный" 8-12 сентября примет три судна с антрацитом

Зубко предлагает вынести на СНБО вопрос перерегистрации ЛЭО на подконтрольных территориях

Украина почти на 96% готова к отопительному сезону – Зубко

ПОСЛЕДНЕЕ

Автогаз на биржевых торгах "Укргазвыдобування" подешевел на 15-20%

Полисы ОСАГО в Украине имеют около четверти автомобилей с иностранной регистрацией

Кабмин утвердил порядок расчета средневзвешенного тарифа на тепло из газа для нужд "альтернативщиков"

Гройсман считает заслуживающей внимания идею снижения ренты для новых газовых скважин

"Укроборонпром" показывает на международной оборонной выставке в Польше высокоточное наземное вооружение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
заказать постельное бельё на price.ua
РЕКЛАМА