Экономика

14:11 06.09.2017

Кабмин утвердил порядок расчета средневзвешенного тарифа на тепло из газа для нужд "альтернативщиков"

Кабинет министров Украины утвердил порядок расчета Госэнергоэффективности средневзвешенных тарифов на тепловую энергию, производимую из газа для населения и бюджетных учреждений.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду.

Соответствующий расчет необходим для установления тарифов производителям тепла из альтернативных источников - согласно закону, они фиксируются на уровне 90% средневзвешенных тарифов на тепло из газа.

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