Кабмин утвердил порядок расчета средневзвешенного тарифа на тепло из газа для нужд "альтернативщиков"

Кабинет министров Украины утвердил порядок расчета Госэнергоэффективности средневзвешенных тарифов на тепловую энергию, производимую из газа для населения и бюджетных учреждений.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду.

Соответствующий расчет необходим для установления тарифов производителям тепла из альтернативных источников - согласно закону, они фиксируются на уровне 90% средневзвешенных тарифов на тепло из газа.

Читайте новость также на сайте Энергореформа