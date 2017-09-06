Экономика

13:50 06.09.2017

Система Госгеонедр непрозрачна и нуждается в изменениях – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что система Государственной службы геологии и недр является непрозрачной и нуждается в изменениях.

"Я считаю, что система Госгеонедр непрозрачна, ее необходимо менять", - сказал В.Гройсман в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду.

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Премьер также отметил, что необходимо решить ситуацию вокруг непродления Госгеонедрами ряда лицензий ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ).

"Теперь я слышу, Госгеонедра блокируют. Это государственная компания ("Укргазвыдобування") - все, что она делает, принадлежит каждому гражданину, это не частники", - сказал глава украинского правительства.

Он добавил, что готов проводить совещания с целью решения сложившейся ситуации, в том числе с участием представителей регионов.

"Мы сформируем сегодня поручение и по Госгеонедрам, Минфину по ренте, посмотреть, что мы сможем учесть в следующем году и по земельным отношениям, и по плате за продление лицензий, и по открытию геологической информации. Мы все это должны на протяжении месяца обработать и создать нормальные условия, чтобы Украина стала страной, которая не импортирует, а экспортирует газ", - подчеркнул В.Гройсман.

Как сообщалось, ранее Госгеонедра объясняли непродление ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) ряда специальных разрешений не получением необходимых документов, неоплатой стоимости геологической информации и не предоставлением справок от фискальных органов об отсутствии задолженности.

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Интерфакс-Украина
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