Экономика

13:39 06.09.2017

"Укргазвыдобування" в 2017 г. нарастит добычу на 4%

ПАО "Укргазвыдобування" по итогам 2017 года увеличит добычу на 4% по сравнению с предыдущим годом, сообщил глава компании Олег Прохоренко на заседании правительства в среду.

"В этом году мы не допустили проседания добычи газа летом, как это было всегда – мы увеличили добычу … За восемь месяцев рост составляет 3,5%, а в целом по итогам этого года мы выйдем на +4%", - сказал он.

О.Прохоренко уточнил, что по планам компании суточная добыча к концу года должна увеличиться до 43 млн куб. м.

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Как сообщалось, УГВ в 2016 году увеличило добычу газа на 0,5% (0,077 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 14,605 млрд куб. м.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

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