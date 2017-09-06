"Укргазвыдобування" в 2017 г. нарастит добычу на 4%

ПАО "Укргазвыдобування" по итогам 2017 года увеличит добычу на 4% по сравнению с предыдущим годом, сообщил глава компании Олег Прохоренко на заседании правительства в среду.

"В этом году мы не допустили проседания добычи газа летом, как это было всегда – мы увеличили добычу … За восемь месяцев рост составляет 3,5%, а в целом по итогам этого года мы выйдем на +4%", - сказал он.

О.Прохоренко уточнил, что по планам компании суточная добыча к концу года должна увеличиться до 43 млн куб. м.

Читайте новость также на сайте Энергореформа

Как сообщалось, УГВ в 2016 году увеличило добычу газа на 0,5% (0,077 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 14,605 млрд куб. м.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.