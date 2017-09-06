Украина почти на 96% готова к отопительному сезону – Зубко

Украина почти на 96% готова к вхождению в отопительный сезон, заверил вице-премьер Геннадий Зубко на заседании правительства в среду.

"Общее состояние подготовки по Украине составляет 95,6%, это по состоянию на 6 сентября. На 1 сентября было 95%, думаю сейчас ситуация еще улучшится", - сказал он.

Г.Зубко добавил, что к 15 сентября необходимо выйти на полную готовность, сейчас некоторое отставание наблюдается по Тернопольской, Черкасской, Черновицкой, Львовской областях и городу Киеву.

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