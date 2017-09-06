Альфа-Банк (Украина) намерен разместить облигации на 1,1 млрд грн

ПАО "Альфа-Банк" (Киев) намерено разместить процентные облигации серий "Q", "R" и "S" общей номинальной стоимостью 1,1 млрд грн.

Соответствующий проспект эмиссии утвержден Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) во время очередного заседания 5 сентября.

Ценные бумаги выпускаются номиналом 1 тыс. шт. в количестве: серия "Q" – 500 тыс. шт., серии "R" и "S" по 300 тыс. шт.

Другие условия выпуска облигаций пока отсутствуют.

Альфа-банк (до января 2001 года - Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 году. В ABH Holding входят также Альфа-банк в Украине, Беларуси, Казахстане, России и Amsterdam Trade Bank N.V. Дочерние компании ABHH также осуществляют деятельность на Кипре и в Великобритании.

Владельцами ABH Holdings SA являются уроженец Львова Михаил Фридман (36,47%) и уроженец Киева Герман Хан (23,27%), являющиеся в настоящее время гражданами Израиля и проживающие в Лондоне, а также Алексей Кузьмичев - 18,12%, Петр Авен - 13,76%, Андрей Косогов - 4,08% (все - граждане РФ, проживающие в Москве) и The Mark Foundation for Cancer Research - 4,3%.

В октябре-2016 UniCredit и ABHH завершили сделку об обмене активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2017 года по размеру активов Альфа-Банк занимал девятое место (37,602 млрд грн), Укрсоцбанк - 10-е место (35,165 млрд грн), среди 88 действовавших финучреждений.