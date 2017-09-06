Экономика

11:30 06.09.2017

"Укргазвыдобування" сегодня выставит на продажу 6,2 тыс. тонн сжиженного газа

ПАО "Укргазвыдобування" выставит на биржевые торги 6 сентября, проводимые на площадке "Украинской энергетической биржи" 6,2 тыс. тонн сжиженного газа, сообщается на сайте биржи.

Стартовая цена топлива – от 16 тыс. 703,05 грн до 16 тыс. 788,6 грн за тонну (с НДС на условиях EXW франко-завод).

Сжиженный газ предлагается из ресурса сентября.

Как сообщалось, "Полтавская газонефтяная компания", являющаяся еще одним украинским производителем сжиженного газа, прогнозирует его нехватку на рынке страны до середины октября.

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