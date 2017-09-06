Украина начала подготовку к размещению евробондов

Украина начала подготовку к размещению на рынке долларовых облигаций и выдала мандат JPMorgan, BNP Paribas и Goldman Sachs на организацию сделки, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

На фоне улучшения ожиданий инвесторов доходность по облигациям Украины в последнее время снижалась, по 10-летним бумагам она достигла 7,45%, упав с весны на 200 базисных пункта, отмечает газета.

В конце августа рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на одну ступень - до "Caa2" с "Caa3", прогноз по рейтингам - "позитивный". По мнению Moody's, нынешнее правительство страны полно решимости продвигаться вперед в вопросах реформирования, "хотя сталкивается со значительными препятствиями из влиятельных кругов, в частности в связи с земельной реформой и приватизацией". Улучшение внешней позиции Украины эксперты связывают также со значительными выплатами со стороны международных финансовых институтов.

Министр финансов Украины Александр Данилюк 5 июля заявил, что ожидает осенью решения МВФ о предоставлении Украине очередного транша по программе EFF, в рамках которой Киев уже получил четыре транша общим объемом $8,7 млрд. Ключевыми условиями получения денег являются пенсионная реформа, приватизация и борьба с коррупцией.

Последний раз Украина размещала еврооблигации на рыночных условиях в 2013 году: были проданы 10-летние долларовые еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. Затем в 2015 г. была проведена реструктуризация нескольких выпусков евробондов на общую сумму $14,36 млрд и 0,6 млрд евро, потери инвесторов в ходе обмена составили около 20%. Ставка купона всех реструктуризированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Россия, которая не приняла участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на $3 млрд, выкупленных Россией в декабре 2013 года.

Киев продавал в 2014-2016 годах ежегодно также пятилетние еврооблигации под гарантии США объемом по $1 млрд.

Нацбанк Украины ранее говорил, что ожидает размещения правительством в 2018 году еврооблигаций на общую сумму $2 млрд