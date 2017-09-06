ФРС не станет повышать ставку раньше 2018г - S&P

Федеральная резервная система (ФРС) США не станет повышать базовую процентную ставку в 2017 году, прогнозируют аналитики агентства S&P.

Вместе с тем Федрезерв, скорее всего, объявит о начале сокращения объема активов на балансе по итогам сентябрьского заседания, цитирует агентство Bloomberg сообщение старшего экономиста S&P по США Бет Энн Бовино.

По ее словам, темпы роста экономики США в третьем квартале текущего года могут замедлиться из-за последствий урагана "Харви". До урагана S&P ожидало роста американского ВВП на 2,5% в июле-сентябре в пересчете на годовые темпы.

Вместе с тем восстановление пострадавших от стихии регионов придаст импульс созданию новых рабочих мест и росту экономики в четвертом квартале и в начале следующего года, полагает эксперт.