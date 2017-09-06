Всемирный банк выступает за автоматическую индексацию пенсий в Украине с 2018-го

Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен заявляет о необходимости введения автоматической индексации пенсий в Украине с 2018 года, а не с 2021-го, как это предусмотрено существующим проектом закона о пенсионной реформе, предложенным Верховной Раде Кабинетом министров.

"Хотела бы упомянуть еще одну обеспокоенность в этом контексте. Мы считаем, что индексация, которая предусмотрена самим законом, должна распространяться на 2019-2020 гг., а не только с 2021 года. Это важно для прозрачности и стабильности пенсионных выплат и во избежание уменьшения размеров пенсий", - сказала она в ходе круглого стола в Киеве во вторник.

По словам С.Кахконен, одной из целей реформы является создание системы, которая бы основывалась на правилах, а не на субъективном решении государственного аппарата.

"Эта цель не будет достигнута, если индексация в 2019-2020 гг. будет оставлена на усмотрение власти", - сказала она.

С.Кахконен считает, что такая неоднозначность индексации пенсий в 2019-2020 гг. может подорвать доверие граждан к пенсионной системе, этого нужно избежать.

Как сообщалось, правительственный проект пенсионной реформы предусматривает, что в 2019-2020 гг. индексация пенсий будет осуществляться по отдельному решению Кабинета министров.

Ежегодно с 2021 года показатель средней зарплаты будет пересматриваться на 50% роста зарплаты за предыдущие три года и на 50% индекса потребительских цен.