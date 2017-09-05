Экономика

20:49 05.09.2017

Стоимость золота приблизилась к максимуму за год

Золото дорожает в пятницу и приблизилось к максимуму почти за год из-за роста геополитической напряженности вокруг Корейского полуострова и снижения курса доллара.

Котировки контрактов на драгметалл с поставкой в декабре на бирже в Нью-Йорке подскочили на 0,9%, до $1341,8 за унцию. Это рекордная отметка с 25 сентября прошлого года.

Как сообщалось, на минувших выходных власти КНДР провели успешное испытание водородной бомбы. Энергия подземного взрыва вблизи полигона Пунгери на северо-востоке КНДР была примерно в шесть раз больше, чем при ядерных испытаниях год назад, сообщила метеорологическая служба Южной Кореи.

Тем временем курс доллара США к евро снижается на 0,15% и находится на уровне $1,1914 за евро после выступления члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард.

В ходе выступления она отметила, что считает необходимым проявить осторожность в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США и принять во внимание темпы базовой инфляции перед следующим повышением процентных ставок.

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