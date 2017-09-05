Первый замглавы МВФ Липтон будет в Киеве с официальным визитом

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон будет находиться в Киеве с официальным визитом 12-14 сентября, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Фонда.

Помимо этого, в пресс-службе подтвердили прибытие в Украину в сентябре миссии МВФ в рамках четвертого пересмотра программы EFF, при этом отметив, что период работы миссии в Киеве еще не утвержден.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $16,75 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,6 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до SDR0,44 млрд ($0,6 млрд).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

Согласно новому графику дальнейших пересмотров экономической программы Украины, утвержденному советом директоров вместе с четвертым траншем, до конца 2017 года были запланированы три пересмотра: четвертый - в середине мая, пятый - в середине августа, шестой - в середине ноября. В случае успешного выполнения властями установленных программой требований Украина по итогам четвертого пересмотра может привлечь $1,907 млрд, по итогам пятого - $1,28 млрд, по итогам шестого – $1,28 млрд. В целом - около $4,46 млрд.

В 2018 году планируются остальные четыре пересмотра, по итогам которых Украина может привлечь около $955 млн. В целом - около $3,82 млрд.

Вместе с тем НБУ по итогам заседания монетарного комитета 6 июля заявил, что в текущем году ожидается получения двух траншей от МВФ по программе EFF вместо ранее планировавшихся трех. Соответственно, центробанк снизил прогноз поступлений от Фонда в 2017 году до $3 млрд. В то же время, как указывается в инфляционном отчете за июль, НБУ повысил сумму ожидаемых поступлений от МВФ в 2018 году до $4,5 млрд.

Министр финансов Украины Александр Данилюк 5 июля заявил, что ожидает осенью решения МВФ по предоставлению стране очередного кредитного транша в рамках программы EFF.

По данным Фонда, ключевыми требованиями завершения четвертого пересмотра программы являются пенсионная реформа, приватизация и борьба с коррупцией.