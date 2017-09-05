Владельцы авто на еврономерах в среду намерены требовать их легализации

Объединение собственников автомобилей на еврономерах "Авто Евро Сила" в среду намерено провести акцию с требованием к украинским властям введения механизма легализации уже завезенных в Украину автомобилей на еврономерах, а также реформирования таможенных правил для ввоза таких автомобилей в Украину.

Согласно обнародованному анонсу акции, в числе ее целей – доступная растаможка (% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто).

Участники акции также намерены требовать прекращения "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.

В числе требований также мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине (т.е. Евро5 - только для новых автомобилей, а для б/у авто только техосмотр).

При этом организаторы акции призывают политические партии воздержаться от каких-либо провокаций в ходе ее проведения.

"Наша позиция неизменна: никаких политических партий, никаких политических флагов, никаких политических спекуляций и провокаций. Учитывая многочисленные предупреждения о готовящихся провокациях, в том числе, организациями - партнерами недружественной страны. В общем, любые политические символы, кроме флага Украины, будут рассматриваться, как жесткая и опасная провокация", - написал на своей странице в Facebook один из координаторов акции Эльдар Салимов.

В Кабинете министров Украины с понедельника проводятся совещания по этому вопросу при участии представителей Минфина, МВД, патрульной полиции, ГФС, однако информацией о предлагаемых решениях и достижении компромисса агентство не располагает.

Согласно официальной статистике, в Украине на сегодня насчитывается около 500 тыс. автомобилей на иностранных номерах, однако по неофициальной – гораздо больше.

При этом участники авторынка Украины (официальные импортеры и производители) считают, что рост количества таких авто – серьезная проблема для государства, с учетом нарушения норм ввоза, неуплаты налогов и загрязнения окружающей среды, ухудшения криминогенной ситуации (отсутствие ответственности при ДТП).

Они также напоминают, что в стоимости нового автомобиля, легально ввезенного в Украину, до 35% составляют налоги и взносы.