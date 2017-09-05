Экономика

17:49 05.09.2017

АМКУ возбудил дело по признакам согласованных действий на рынке сжиженного газа

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) возбудил дело по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке сжиженного газа, сообщил глава ведомства Юрий Терентьев журналистам в Киеве во вторник.

"По поводу сжиженного газа вчера принято решение о назначении государственного уполномоченного Валерия Полюховича и было возбуждено дело по признакам антиконкурентных согласованных действий. Сейчас проходит детальное планирование следующих шагов по расследованию и, соответственно, будут начаты процессуальные действия АМКУ", - сказал он.

Ю.Терентьев добавил, что ведомство ознакомлено с обнародованной интернет-изданием "Обозреватель" перепиской между руководителями оптовых трейдеров, в которой они обсуждают вопрос установления цен на сжиженный газ.

"Мы с осторожностью относимся к таким доказательствам, как обнародованная СМС-коммуникация между участниками рынка", - отметил глава АМКУ.

Ю.Терентьев добавил, что комитет изучит все этапы ценообразования на сжиженный газ, включая производителей, оптовых торговцев и ритейлеров.

Как сообщалось, средние розничные цены на сжиженный углеводородный газ в Украине в период с 1 по 30 августа выросли в 1,5 раза – с 10,92 грн/литр до 16,17 грн/литр.

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Интерфакс-Украина
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