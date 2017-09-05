Рева выступает за возможность выхода на пенсию в любом возрасте тем, кто имеет 40 лет стажа

Министр социальной политики Украины Андрей Рева поддерживает идею отмены с 2028 года минимального возраста выхода на пенсию для граждан, имеющих более 40 лет трудового стажа.

"С 2028 года лица, которые имеют стаж 40 лет, будут выходить на пенсию независимо от возраста", - сказал он в ходе "круглого стола" в Киеве во вторник.

Как отметил министр, правительство поддерживает соответствующую депутатскую поправку в пенсионную реформу.