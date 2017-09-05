Экономика

12:28 05.09.2017

Госгеонедр выдала "Укргазвыдобування" спецразрешения на три месторождения

Государственная служба геологии и недр Украины выдала ПАО "Укргазвыдобування" специальные разрешения на недропользование по трем месторождениям, сообщила пресс-служба компании.

"Укргазвыдобування" приветствует начатый процесс восстановления диалога с Госгеонедр .. Компания еще раз подчеркивает, что не является сторонником конфронтации и решения проблемных вопросов в судебной плоскости", - отмечают в пресс-службе компании.

Вместе с тем в "Укргазвыдобуванни" напоминают, что нерешенным остается вопрос выдачи спецразрешений еще на 25 участков.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" подало иски в Окружной административный суд Киева на бездеятельность Госгеонедр.

Также читайте новость на сайте Энергореформа

По данным компании, Госгеонедр уже более трех месяцев не выдает компании бланки специальных разрешений для продления и выдачи срока их действия, отсутствие которых может повлечь недопроизводство компанией 3 млрд куб. м газа в год и недополучение государством 28 млрд грн (11 млрд грн рентных платежей и 17 млрд грн на закупку газа по импорту).

УГВ в 2016 году увеличило добычу газа на 0,5% (0,077 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 14,605 млрд куб. м, в т.ч. продажа добытого газа для его дальнейшей реализации населению возросла на 1,4% (на 0,184 млрд куб. м) – до 13,002 млрд куб. м.

В 2017 году УГВ планирует достигнуть планки по добыче газа в объеме 15 млрд куб. м, нарастив его производство на 0,4-0,6 млрд куб. м.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Рада зарегистрировала законопроект о приватизации

ЕБРР может организовать для "ArcelorMittal Кривой Рог" синдицированный кредит EUR350 млн

Суркисы и другие связанные с ПриватБанком лица подали 42 иска против НБУ

Курс гривни на межбанке в понедельник снизился до 25,845 грн/$1

Киев намерен присоединиться к инициативе CoST по проверке качества дорог

ПОСЛЕДНЕЕ

Предприятия в 2017г перечислили 929,252 млн грн дивидендов на корпоративные права государства

Количество договоров страхования "Зеленая карта" за 7 мес. сократилось на 5,68%, премии выросли на 1%

Мариупольский порт в январе-августе сократил перевалку грузов на 14,8%

Одесский морпорт в январе-августе сократил грузоперевалку на 2%

Порт "Южный" в январе-августе увеличил грузоперевалку на 6,7%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
штаны мужские на price.ua
РЕКЛАМА