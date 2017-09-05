Госгеонедр выдала "Укргазвыдобування" спецразрешения на три месторождения

Государственная служба геологии и недр Украины выдала ПАО "Укргазвыдобування" специальные разрешения на недропользование по трем месторождениям, сообщила пресс-служба компании.

"Укргазвыдобування" приветствует начатый процесс восстановления диалога с Госгеонедр .. Компания еще раз подчеркивает, что не является сторонником конфронтации и решения проблемных вопросов в судебной плоскости", - отмечают в пресс-службе компании.

Вместе с тем в "Укргазвыдобуванни" напоминают, что нерешенным остается вопрос выдачи спецразрешений еще на 25 участков.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" подало иски в Окружной административный суд Киева на бездеятельность Госгеонедр.

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По данным компании, Госгеонедр уже более трех месяцев не выдает компании бланки специальных разрешений для продления и выдачи срока их действия, отсутствие которых может повлечь недопроизводство компанией 3 млрд куб. м газа в год и недополучение государством 28 млрд грн (11 млрд грн рентных платежей и 17 млрд грн на закупку газа по импорту).

УГВ в 2016 году увеличило добычу газа на 0,5% (0,077 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 14,605 млрд куб. м, в т.ч. продажа добытого газа для его дальнейшей реализации населению возросла на 1,4% (на 0,184 млрд куб. м) – до 13,002 млрд куб. м.

В 2017 году УГВ планирует достигнуть планки по добыче газа в объеме 15 млрд куб. м, нарастив его производство на 0,4-0,6 млрд куб. м.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.