Ежегодно 35 украинских студентов смогут проходить исследовательскую стажировку в Канаде

Ежегодно до 35 украинских студентов смогут в течение 3 месяцев участвовать в исследовательской стажировке в Канаде в рамках программы Mitacs Globalink Research Internship, сообщает Министерство образования и науки Украины.

Как сообщила во вторник пресс-служба Минобразования, торжественная церемония открытия программы прошла в Киеве в Национальном музее Тараса Шевченко.

"Каждый год с мая по сентябрь до 35 участников из Украины, прошедших отбор, в течение 12 недель будут стажироваться под руководством преподавателей канадских университетов", - сказано в сообщении.

Программа стажировки доступна в более чем 60 университетах Канады. Исследования будут проходить по различным научным дисциплинам: от инженерных, технических и математических до гуманитарных и социальных наук.

При подаче заявки студенты смогут выбрать до 7 исследовательских проектов, которые предоставляют канадские ученые.

"Украина присоединилась к такой интересной и полезной программе, участниками которой уже стали студенты из 9 стран мира, в частности, Австралии, Франции, Германии. Программа очень важна для украинских студентов, ведь они смогут получить и улучшить компетентности в исследовательской деятельности, а также почувствовать великолепную атмосферу и культуру Канады", - отметил во время торжественной церемонии заместитель министра образования и науки Украины Роман Греба.

Сейчас программа стажировки доступна в более чем 60 университетах Канады. Она включает не только работу над совместным проектом, но и перелет, стипендию, медицинское страхование, возможность посещать мероприятия по профессиональному развитию и т.д.