Экономика

10:23 05.09.2017

Создатель игры Angry Birds готовится к IPO на бирже Хельсинки

Финская компания Rovio Entertainment Oy, разработчик популярной игры для мобильных устройств Angry Birds, объявила о намерении провести IPO.

Запланированная сделка предусматривает размещение акций держателем крупнейшей доли в компании - Trema International Holdings B.V., а также рядом других акционеров, говорится в сообщении Rovio.

Помимо этого, Rovio разместит на бирже Nasdaq Helsinki акции на сумму 30 млн евро.

Акции будут предложены как частным лицам, так и организациям в Финляндии, Швеции и Дании, а также институциональным инвесторам в Финляндии и других странах мира.

Целью проведения IPO является привлечение средств для реализации стратегии роста Rovio и улучшения стратегической гибкости компании, отмечается в пресс-релизе.

В прошлом месяце СМИ сообщали о готовящемся IPO Rovio, в рамках которого компания может быть оценена в $2 млрд.

Выручка Rovio во втором квартале 2017 года подскочила на 94% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 86,2 млн евро. Выручка игрового бизнеса компании в минувшем квартале составила 61 млн евро. Число ежемесячных платных подписчиков игрового подразделения увеличилось на 30%, выручка в расчете на платного подписчика подскочила на 51%.

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