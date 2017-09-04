Курс гривни на межбанке в понедельник снизился до 25,845 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник снизился до 25,845 грн/$1 с 25,78 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,82 -25,87 грн/$1.

НБУ в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 25,9062 грн/$1 с 25,7484 грн/$1. Торговый оборот составил $284,48 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$337,32 млн.