Экономика

16:42 04.09.2017

Кабмин решил перечислять "газсбытам" 2,5% маржи от поставки газа населению исключительно "живыми" деньгами

Кабинет министров Украины установил механизм, при котором поставщики газа населению в рамках механизма специальных обязательств (PSO, "газсбыты") будут получать со специальных счетов на обычные распредсчета причитающиеся им 2,5% маржи исключительно "живыми" деньгами.

Соответствующая норма закреплена постановлением Кабмина №667 от 23 августа, накануне обнародованным на правительственном веб-портале.

Документ предусматривает, что при расчете норматива перечисления средств "газсбыту", будет применяться специальный поправочный коэффициент, зависящий от того, какая часть поставленного в прошлом месяце газа покрывалась субсидиями.

Так, при покрытии субсидиями 50% стоимости поставленного населению газа, "газсбыты" смогут получить на свои распределительные счета 5% от общей суммы поступивших "живых" денег, а при покрытии льготами 80% стоимости – 12,5% от поступивших "живых" денег.

Как сообщалось, с аналогичной инициативой Министерство экономического развития и торговли Украины выходило еще в июне, однако тогда документ был раскритикован и отозван.

Предприятия группы "РГК" за период с апреля 2016 года по апрель 2017 года реализовали населению газ общей стоимостью 48,697 млрд грн. Из этой суммы 32,56 млрд грн было покрыто за счет субсидий и льгот, что составляет 66,9% от общей стоимости поставленного населению газа.

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