Экономика

15:32 04.09.2017

Единый электронный билет в коммунальном транспорте столицы полноценно заработает в 2018г

Единый электронный билет в коммунальном транспорте Киева будет полноценно внедрен в 2018 году, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Это вопрос не затормозился. Сегодня Киевский метрополитен на 99,9% реализовал проект электронного билета, учитывая, что мы презентовали на станции "Кловская" продажу единоразового проезда через QR-код", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Что касается "Киевпасстранса", то, по словам Н.Поворозника, на сегодняшний день, объявлен тендер на модернизацию электронного билета.

"Надеюсь, он завершится до середины сентября", - прогнозирует заместитель руководителя КГГА.

Он отметил, что в "Киевпасстрансе" уже есть элементы электронного билета, нужна модернизация, после которой все будет сведено воедино.

"Мы считаем, что в 2018 году у нас это будет полностью реализовано, метрополитен – есть, в Киевпасстрансе, в какой-то части, мы начнем тестировать билет на ряде направлений до конца этого года, а полноценно введем в следующем году", - резюмировал Н.Поворозник.

Как сообщалось, еще в конце 2014 года бывший тогда главой "Киевпасстранса" Сергей Майзель сообщал, что электронный проездной билет планируется внедрить в столице в сентябре 2015 года, однако эта услуга не была внедрена.

Кроме того, постоянно действующая комиссия КГГА по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации объектов жилого и нежилого назначения, инженерно транспортной инфраструктуры в сентябре 2015 года прекратила действие инвестиционного договора между департаментом экономики и инвестиции Киевского горсовета и ООО "Альфа Пэй Терминал" (Харьков). Последнее еще в 2013 году, выступило инвестором создания "Электронного билета". Согласно договору планировалось, что инвестор будет получать 8% выручки, тогда как в "Киевпастрансе" сбор от выручки составлял около 30%, в киевском метрополитене – 12%.

В начале августа 2017 года Киевский метрополитен в рамках эксперимента внедрил автоматизированную систему оплаты проезда на станции метро "Кловская", отказавшись от использования в ней касс и возможности приобрести пластиковые жетоны. Там были установлены пять специальных автоматов, используя которые пассажир может самостоятельно приобрести разовый бумажный билет с QR-кодом, приобрести и пополнить бесконтактную пластиковую карточку для оплаты поездок в метро, а также подключить функцию MetroPass для оплаты проезда банковской карточкой с системой Mastercard. Любые операции можно оплатить как наличными средствами, так и банковской карточкой.

Пока использовать разовый билет с QR-кодом для оплаты проезда в метро можно только на станции "Кловская" в течение 30 минут после приобретения.

В дальнейшем для внедрения подобной автоматизированной системы оплаты проезда рассматриваются станции метро "Университет", "Дружбы народов", "Лыбедская" и "Политехнический институт". В случае принятия пассажиром такого рода новизны, она будет внедрена в течение 2017-2018 годов на всех станциях метрополитена.

Как отмечал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, с внедрением новой автоматизированной системы оплаты проезда предприятие будет отказываться от касс для продажи пластиковых жетонов. Вместо них планируется создать сервисные центры для оказания консультационных услуг.

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