Антикоррупционная программа внедрена в Киевском метрополитене

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" первым из столичных коммунальных предприятий внедрило в своей работе антикоррупционную программу.

Как отметил заместитель главы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Николай Поворозник в ходе пресс-конференции, посвященной указанной программе в Киеве в понедельник, предотвращение коррупции является одним из приоритетов работы городской власти и одним из этапов развития любого предприятия.

"Антикоррупционная программа метрополитена – важный шаг во внедрении новых подходов в управлении. Считаю, что все коммунальные предприятия должны взять пример с метрополитена и внедрить подобные программы", - сказал он.

На вопрос агентства "Интерфакс-Украина", когда такие программы могут быть внедрены в других КП, Н.Поворозник сообщил, что сейчас в КГГА идет работа над написанием такой программы в целом.

"Она будет вынесена на всеобщее рассмотрение, после этого будем определять, какие предприятия будут первоочередно внедрять такую программу", - добавил замглавы КГГА.

Присутствующий на мероприятии член Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Скопич добавил, что типичная антикоррупционная программа, которая была принята в марте этого года, является мировой практикой борьбы с коррупцией, а непосредственно программа, которая внедряется метрополитеном, даст возможность сделать закупки более прозрачными и привлекательными для инвесторов, позволит экономить средства и улучшить экономическую ситуацию в Киеве.

"Мы первое коммунальное предприятие, которое внедряет такую программу согласно закону о борьбе с коррупцией и, соответственно, этот документ предусматривает высокие стандарты ответственности как по работе с госорганами, деловыми партнерами, а также по работе с нашими сотрудниками. Вместе с руководством города наше предприятие, однозначно, поддерживает общенациональный курс на нулевую толерантность к любым видам проявления коррупции", - подчеркнул в свою очередь начальник столичного метрополитена Виктор Брагинский.

Он напомнил, что Киевский метрополитен один из первым перешел на работу на электронную площадку ProZorro, а также в прошлом году при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и компании E&Y был проведен анализ финансовой деятельности предприятия и корпоративного развития.

"Наша цель – это европейская модель управления и предоставления качественных и безопасных перевозок", - резюмировал начальник столичной подземки.

Согласно тексту самой программы среди антикоррупционных мер значатся: периодическая оценка коррупционных рисков в работе предприятия; антикоррупционные стандарты и процедуры, среди которых инструктаж сотрудников, проведение обучающих мероприятий, антикоррупционная проверка действующих партнеров и т.д.