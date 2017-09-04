Запасы угля на складах ТЭС Украины за неделю снизились на 5,1%

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины в период с 28 августа по 4 сентября сократились на 5,1% (на 87,6 тыс. тонн) – до 1 млн 614,6 тыс. тонн.

Согласно данным Министерства энергетики и угольной промышленности, за этот период запасы углей антрацитовой группы снизились на 2,6% (на 14,9 тыс. тонн) – до 565,7 тыс. тонн, газовой группы – на 6,5% (на 72,7 тыс. тонн), до 1 млн 48,9 тыс. тонн.

Кроме того, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины за неделю уменьшились на 6,3% (на 20 тыс. тонн) – до 296,8 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы на утро 4 сентября ниже показателя 28 августа на 4,5% (на 8,9 тыс. тонн) – до 189 тыс. тонн, газовой группы снизились на 9,3% (на 11 тыс. тонн) – до 107,9 тыс. тонн.

Ранее вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион отмечал, что снижение в июле-августе запасов угля на складах ТЭС связано с прохождением летнего пика потребления электроэнергии и проведения плановых ремонтов на блоках атомных электростанций (АЭС) в рамках их подготовки к работе зимний период.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн.