Экономика

14:19 04.09.2017

ProZorro заблокировала тендеры ГФС по закупке оборудования для таможни

Электронная система публичных закупок ProZorro из-за обжалования заблокировала тендеры по закупке Государственной фискальной службой (ГФС) шести сканирующих систем для осмотра грузового транспорта, которыми планируют оснастить Львовскую, Закарпатскую и Волынскую таможню.

Как сообщается на сайте ГФС, система автоматически заблокирован обїявленный 4 июля тендер по закупке четырех сканирующих систем стационарного типа для осмотра грузовых автотранспортных средств и контейнеров ожидаемой стоимостью 338,4 млн грн. Закупки заблокированы из-за обжалования результатов переквалификации, так как из восьми предложений к участию в торгах допустили только два. Рассмотрение дела назначено на 14 сентября.

Тендер по еще двум таким системам ожидаемой стоимостью 169,4 млн грн заблокирован из-за обжалования их в Антимонопольном комитете, так как из шести предложений на участие в торгах пять отклонили по квалификационным критериям и техническим требованиям, а одно – по техническим.

ГФС напоминает, что 10% перевыполненных таможенных сборов идут на закупку такого оборудования и развитие инфраструктуры таможни.

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