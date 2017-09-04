Экономика

13:52 04.09.2017

Socar начал поставки в Украину дизтоплива производства "Газпром нефтехим Салават"

Торговый дом "Сокар Украина" начал поставки в Украину дизельного топлива производства ООО "Газпром нефтехим Салават" (РФ), сообщила пресс-служба Socar.

"Сокар Украина" закупает дизтопливо у "Газпром нефтехим Салават" через посредника – компанию LVK Centre ltd (Великобритания). По состоянию на 4 сентября поставлено первые 700 тонн топлива.

"Этот контракт позволяет диверсифицировать поставки дизельного топлива и таким образом ликвидировать монопольное положение другого поставщика ДТ на украинском рынке. Рынок впервые за три года получил дополнительный источник ресурса, востребованный такими странообразующими отраслями, как сельское хозяйство, транспортный сектор, тяжелая промышленность", - отмечают в Socar.

"Газпром нефтехим Салават" владеет одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии, расположенным в г. Салават (Башкортостан).

Socar владеет в Украине сетью более 50 из АЗС.

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