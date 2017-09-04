Нацбанк и НАБУ разработали пособие с лучшими практиками банков относительно требований по финмониторингу

Национальный банк (НБУ) принял участие в подготовке проекта Независимой ассоциации банков (НАБУ) по систематизации лучших практик из опыта банков, сообщается на сайте регулятора.

Лучшие практики в одном документе обнародованы на сайте НАБУ, отмечено в сообщении.

"Мы поддерживаем инициативу банковского сообщества и действия Независимой ассоциации банков, которая взяла на себя важную миссию обрабатывать, систематизировать и обнародовать лучшие практики из опыта банков, приобретенного ими в ходе выполнения требований законодательства по финансовому мониторингу", – цитирует пресс-служба НБУ директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березу.

Цель проекта – наладить коммуникацию и обмен опытом банков в вопросах финансового мониторинга, отмечает НБУ. Это позволит упредить проведение клиентами банков рисковых схемных операций. К анализу таких операций банки должны подходить по сути, а не формально, подчеркивает регулятор.

Как сообщалось, в мае 2017 года НБУ соответствующим постановлением изменил требования по управлению банками рисками в сфере финансового мониторинга. Вместо формального ежеквартального анализа финопераций введен постоянный анализ с учетом риск-ориентированных подходов. Также рассмотрение банками проблемных вопросов по финансовому мониторингу привели к единым стандартам, когда в каждом банке их рассматривают коллегиально.