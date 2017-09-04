Экономика

12:58 04.09.2017

Кубив встретился с ведущей тройкой мобильных операторов

Первый вице-премьер – министр эконмразвития и торговли Степан Кубив 1 сентября провел рабочую встречу по внедрению мобильной связи стандарта 4G с ключевыми телеком-операторами "Киевстар", "ВФ Украина" ("Vodafone") и "Лайфселл" (lifecell) и регулятором рынка – Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информации (НКРСИ).

"Напомнил, что правительство Владимира Гройсмана приняло все необходимые решения, чтобы распределение НКРСИ соответствующих частот состоялся на конкурсной основе, чтобы обеспечить честные условия на рынке телекоммуникаций", – написал он по итогам встречи на своей странице в сети Facebook.

По мнению вице-премьера, правительственные решения создали основу для эффективного и рационального внедрения 4G на справедливых тендерных условиях, рационального развертывания сети, эффективности путем оптимизацию админуслуг.

"4G – полет нормальный! … Все очень гуд – правительство поддерживает внедрение новых технологий, свободную конкуренцию и равный доступ к частотному ресурсу", – прокомментировал итоги встречи президент "Киевстара" Петр Чернышов.

По его словам, участники встречи обсуждали тендеры на 4G, в том числе, на частотах 1800 МГц, нужных для быстрого запуска этой технологии, а также законодательные инициативы, которые нужно принять, чтобы устранить цифровой разрыв между Украиной и развитыми странами.

"Было продуктивно – почти для всех участников", – отметил П.Чернышов.

Он подтвердил, что "Киевстар" готов участвовать в обоих тендерах – на частоты в диапазоне 2600 МГц и 1800 МГц.

Как сообщалось, ожидается, что НКРСИ в четвертом квартале 2017 года проведет конкурсы на выдачу лицензий в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц для предоставления услуг мобильной связи в стандарте 4G по стартовой цене соответственно около 4 млрд грн и около 2,3 млрд грн. В ходе доработки документов с Кабмином удалось найти схему, которая будет гарантировать непрерывность предоставления услуг связи уже работающим тремя основными мобильными операторами.

Ведущие операторы ранее заявляли, что условием их участия в конкурсе на 4G является гарантия сохранения за ними частот в диапазоне 1800 МГц, от которых им для проведения конкурса временно придется отказаться.

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