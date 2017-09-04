Авиакомпания Ernest Airlines запустит рейсы в Италию из Киева и Львова

Авиакомпания Ernest Airlines в 2017 году намерена начать выполнение рейсов из Киева в Неаполь и Бергамо и из Львова в Неаполь Венецию и Бергамо.

Согласно данным веб-сайта авиакомпании, рейсы Киев-Неаполь будут выполняться с 9 декабря, Киев-Бергамо - с 4 декабря, Львов-Бергамо с 20 октября, Львов-Венеция и Львов-Неаполь с 8 декабря.

Стоимость полета в одну сторону стартует от EUR50, в стоимость входит ручная кладь до 10 кг.

Ernest Airlines является небольшой авиакомпанией с албанскими корнями и флотом из двух самолетов A320 и A319. В настоящее время авиакомпания выполняет полеты из столицы Албании Тираны в несколько городов Италии.

Ernest Airlines — итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане. Основной операционний центр компании находится в Тиране (Албания).

Авиакомпания является лоу-кост перевозчиком и обслуживает итальянский и албанский рынок. Ее флот насчитывает два самолета – Airbus-319 и Airbus-320.