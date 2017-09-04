"АВТ Бавария" открыла крупнейший в Восточной Европе автоцентр BMW

Новый импортерско-дилерский центр официального импортера автомобилей BMW в Украине "АВТ Бавария", который стал крупнейшим центром этого автобренда в Восточной Европе, официально открылся на минувшей неделе на Бориспольском шоссе под Киевом.

Согласно пресс-релизу "АВТ-Бавария", площадь двухэтажного центра, сконструированного по последним стандартам BMW – 700 кв. м, в нем одновременно могут экспонироваться до 15 новых автомобилей, что позволяет охватить практически весь модельный ряд BMW.

Центр строился полтора года, инвестиции в его создание в пресс-службе не уточнили.

"С самого начала основания компании мы были уверены, что это очень перспективный рынок. Именно поэтому мы начали поставлять сюда не только автомобили BMW, но и частичку Германии. Наш рецепт успеха - командная работа. Начинали мы только с 30 сотрудников, и я выражаю искреннюю благодарность всей моей команде. Этот центр является воплощением нашей самой большой мечты, и теперь мы готовы двигаться вперед с еще большим вдохновением", - цитирует пресс-служба генерального директора "АВТ Бавария" Александра Тимофеева.

Новый центр будет предоставлять полный спектр услуг. Кроме продажи новых автомобилей, это прием авто в trade-in программа сертифицированных автомобилей с пробегом BMW Premium Selection, а также услуги финансирования, кредитования и страхования, ремонт и техобслуживание автомобиля.

На открытии присутствовали представители немецкого концерна во главе с членом правления BMW AG по продажам и маркетингу BMW, Иеном Робертсоном

"Украина делает важный вклад в мировой успех BMW Group. В этом году мы празднуем 20 лет сотрудничества с украинским импортером: я очень впечатлен отличным руководством и преданной командой, а также развитой дилерской сетью. Мы очень гордимся тем, что является лидером в премиум сегменте в Украине ", - цитируется в пресс-релизе И.Робертсон.

На открытии была представлена экспозиция автомобилей ВМW Classic, специально привезенных по случаю мероприятия: BMW 328, BMW 328 Hommage, BMW Vision Future Interaction, BMW Art Car Александра Кольдера, BMW 7 серии Individual от Карла Лагерфельд, BMW Z8 Джеймса Бонда и BMW 502.

BMW AG и BMW Украина совместно вручили Киевской горадминистрации автомобиль BMW X3, оборудованный как авто неотложной медпомощи, для одной из городских больниц.

"АВТ Бавария" работает на украинском рынке 20 лет. Имеет еще два автоцентра в Киеве и один в Днепре.

По итогам продаж в августе текущего года марка замыкает ТОП-10 продаж всех легковых автомобилей в Украине с долей рынка 3,54%, и лидирует по продажам в премиум-сегменте.

В 2016 году в Украине было продано 3025 автомобилей этой марки (доля на рынке новых легковых авто 4,69%) – на 70,6% больше, чем годом ранее.