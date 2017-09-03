Транзит газа через ГТС Украины за 8 мес.-2017 сравнялся с показателем за весь 2014г

Транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в период с 1 января по 1 сентября (включительно) 2017 года составил 62,218 млрд куб. м превысив показатель транзита за весь рекордно низкий 2014 год (62,197 млрд куб. м), свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

Низкие показатели 2014 года связаны с попытками "Газпрома" противодействовать началу реверсных закупок Украиной газа со стороны Европы. Для этого российская компания даже пошла на недовыполнение заявок своих контрагентов из Европы.

В июне-2014 Украина приостановила закупки газа на своей восточной границе из-за нежелания "Газпрома" пересмотреть ценовые параметры контракта. В частности, Россия в 2014 году после аннексии Крыма в одностороннем порядке отменила 30%-ю "скидку" на газ для Украины, которая действовала с весны 2010 года в обмен на пролонгирование на 25 лет аренды базы Черноморского флота РФ на полуострове.

При этом 2 сентября 2017 года исполнилось три года с начала коммерческих поставок природного газа со стороны Словакии в Украину по газопроводу "Вояны-Ужгород". С того момента плановая мощность газопровода возросла с 27 млн куб. м до 42,5 млн куб. м в сутки.

Как сообщалось, Украина в январе-августе 2017 года увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 23,4% (на 11 млрд 753,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 61 млрд 959,5 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу за восемь месяцев составил 60 млрд 306,8 млн куб. м, в Молдову – 1 млрд 652,8 млн куб. м.

В августе 2017 года транзит газа через Украину возрос на 26,1% (на 1 млрд 810,8 млн куб. м) по сравнению с августом 2016 года – до 8 млрд 760,8 млн куб. м.

Украина в 2016 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 22,5% (на 15 млрд 121,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 82 млрд 200,1 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.