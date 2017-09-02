Экономика

12:19 02.09.2017

Украина выплатила $505 млн процентов по реструктуризированным евробондам

Министерство финансов Украины 1 сентября погасило четвертый купон по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Минфине.

По его данным, общая сумма выплаты составила порядка $505,4 млн.

Как сообщалось, указанные еврооблигации были выпущены в рамках проводимой Украиной долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное им.Янгеля" (Днепр).

Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. Срок погашения наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 год.

Общая сумма первого купонного платежа составила $473,313 млн, второго и третьего - $505,429 млн.

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