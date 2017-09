Goldman Sachs может приобрести свыше 25% в "дочке" "Драгон Капитала"

The Goldman Sachs Group, Inc. (Нью-Йорк, США) может прямо или опосредованно приобрести акции компании New Ukraine PE Holding Limited (Никосия, Кипр), подконтрольной инвестгруппе "Драгон Капитал", и получить свыше 25% голосов в управлении компанией.

Соответствующее разрешение Goldman Sachs предоставил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), говорится в сообщении ведомства в пятницу.

В "Драгон Капитале" агентству "Интерфакс-Украина" сказали, что не комментируют эту информацию.

Ранее, в конце июля этого года, АМКУ в рамках готовящейся сделки между "Драгон Капитал" и БТА Банком предоставил Dragon Capital Investments Limited (DCI) право приобрести через компанию New Ukraine PE Holding Limited свыше 50% в Mevalor Enterprises Limited (Никосия, Кипр), которая владеет ООО "Проперти Менеджмент Сервисез". Это ООО занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного имущества.

Тогда же DCI получила право на покупку через другие свои структуры двух киевских бизнес-центров – "Прайм" и "Евразия", однако "Драгон Капитал" отказался комментировать и эту информацию.

Основанная в 2000 году "Драгон Капитал" – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Goldman Sachs, один из крупнейших инвестбанков мира, с конца 2007 года является миноритарным владельцем "Драгон Капитал", однако в начале апреля этого года "Драгон Капиталсообщила о заключении соглашения об обратном выкупе доли Goldman Sachs.

"Выкуп является естественным выходом Goldman Sachs из финансовой инвестиции, осуществленной в конце 2007 года. Компании, тем не менее, намерены сохранить сотрудничество в совместных инвестициях", – отмечалось тогда в сообщении.

Одним из последних проектов "Драгон Капитал" является создание в ноябре 2015 года Dragon Capital New Ukraine Fund (DCNUF) совместно с управляемым Soros Fund Management (SFM) в интересах семьи Джорджа Сороса частным инвестфондом Ukrainian Redevelopment Fund LP (URF).

Американская правительственная организация по финансированию развития OPIC (Overseas Private Investment Corporation) в начале лета 2016 года сообщила о предоставлении DCNUF финансирования до $25 млн на 10-летний срок. Согласно обнародованной информации, заявленный размер фонда – $150 млн. Предполагается, что он осуществит от шести до 12 инвестиций, предпочитая приобретать контрольные доли, в хорошо устоявшиеся бизнесы с сильными командами управления и потенциалом роста. Среди отраслевых предпочтений фонда указаны агробизнес, здравоохранение, инфраструктура, розничная торговля, потребительские товары и недвижимость.