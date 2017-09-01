Экономика

16:58 01.09.2017

Минфин предлагает ежегодно увеличивать акцизный налог на табачные изделия на 20%

Министерство финансов Украины предлагает ежегодно увеличивать ставки акцизного налога на табачные изделия с 2018 года.

Законопроект с соответствующими правками в Налоговый кодекс обнародован на сайте министерства.

Согласно обнародованной министерством пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые изменения в Налоговый кодекс предполагают увеличение ставок налога в 2018 году на прогнозный индекс потребительских цен – 8,1% и дополнительно на 20%, а в следующие годы – на 20% до предусмотренного директивой ЕС уровня 90 евро за 1 тыс. шт.

График повышения ставок акциза на табачные изделия до указанного уровня Минфин составил в соответствии с планом приоритетных действий правительства на 2017 год, отмечается в пояснительной записке. В 2017 году минимальное налоговое обязательство для сигарет составляет 21 евро (596,05 грн) за 1 тыс. шт, уточняется в документе.

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