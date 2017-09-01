Экономика

14:58 01.09.2017

Аффилированная с группой DCH компания может приобрести Торговый дом "ХТЗ"

Компания Rosiland Engineering Limited (Кипр), аффилированная с группой DCH бизнесмена Александра Ярославского, получила разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на приобретение доли в ООО "Торговый Дом ОАО "Харьковский тракторный завод"

Согласно сообщению пресс-службы АМКУ в пятницу, соответствующее приобретение обеспечит покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Как сообщалось, группа DCH в текущем году получила все необходимые разрешение АМКУ на приобретение ПАО "Харьковский тракторный завод", тем самым завершив сделку по покупке завода.

ООО "ТД АО "ХТЗ" с уставным капиталом 426,2 тыс. грн зарегистрировано в 2005 году. Согласно госреестру, 100% в нем принадлежит ООО "Частная инвестиционная компания" (Киев), конечным бенефициаром является Александр Носуля, зарегистрированный по адресу в Луганске.

Как сообщалось, ХТЗ в начале февраля 2017 года возобновил работу после 10-месячного простоя. За период с февраля по июнь выпущено около 500 тракторов для Украины и стран СНГ.

В планах завода - выпускать ежемесячно 150 тракторов. При этом 30% продукции предполагается поставлять на внутренний рынок, остальное – в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Иран.

ХТЗ, основанный в 1930 году, в настоящее время выпускает десятки моделей тракторов и спецтехники, предназначенных для работ в сельском и коммунальном хозяйствах, строительстве. Основной товарный ассортимент представлен малыми тракторами мощностью 35 л.с., а также большими колесными и гусеничными тракторами мощностью 150-280 л. с.

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