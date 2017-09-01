Украинские авиакомпании за 7 мес. увеличили пассажироперевозки на 37%

Авиакомпании Украины в январе-июле 2017 увеличили объемы пассажирских перевозок по сравнению с соответствующим периодом 2016 на 36,7% - до 5,817 млн человек.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, международные перевозки выросли на 38,4% и составили 5,298 млн человек.

Пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 32,6% и составили 8,995 млн человек.

Пассажиропотоки в международном сообщении выросли на 34,3% и составили 7,937 млн человек.

В течение января-июля 2017 украинскими авиакомпаниями выполнено 52,2 тыс. коммерческих рейсов (рост по сравнению с соответствующим периодом 2016 года - на 22,8%), в т.ч. международных - 44 тыс. рейсов (рост - на 20,8%).