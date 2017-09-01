"Укрзализныця" отгрузила метпредприятиям 81,5 тыс. тонн металлолома, планирует увеличить поставки до 213 тыс. тонн в 2017г

ПАО "Укрзализныця" отгрузила в адрес металлургических предприятий Украины 81,5 тыс. тонн металлолома на сумму 407,5 млн грн, запланировав увеличить объемы поставок до 213 тыс. тонн до конца текущего года.

Как сообщается в пресс-релизе "Укрзализныци" в пятницу, кроме лома черных металлов, реализовано 256 тонн цветных металлов на сумму 21 млн грн с планом нарастить продажи до 773 тонн цветных металлов до конца 2017 года.

При этом уточняется, что поставка лома метпредприятиям осуществлена во исполнение поручения Кабинета министров путем его реализации на аукционах, к которым допускаются отечественные металлургические перерабатывающие предприятия или специализированные предприятия, осуществляющие операции с металлоломом.

Аукционы по централизованной реализации лома черных металлов проводятся на электронной площадке ООО "ТАБ ЮА" (uz.tab.com.ua).

В частности, в июне 2017 года железнодорожники провели аукционы по реализации стального лома общим объемом 84,5 тыс. тонн на сумму 422,1 млн грн. Конкурсы по продаже металлолома выиграли Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.), трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" (Днепр) и группа "Метинвест".

Кроме того, как сообщается, в 2016 году "Укрзализныця" реализовала более 1,3 тыс. тонн металлолома на сумму 3,85 млн грн и 152,3 тонн лома цветных металлов на сумму 4 млн 633,7 тыс. грн.

Средняя цена реализации лома черных металлов в 2016 году составляла 3,018 тыс. грн/тонна, средняя цена реализации лома цветных металлов – 30,42 тыс. грн/тонна.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 1 марта 2017 года дал протокольное поручение наблюдательному совету "Укрзализныци" рассмотреть вопрос реализации скопившегося на предприятиях железной дороги металлолома через электронные системы с преимущественным правом закупки метпредприятиями страны.

Экс-глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун заявлял, что в 2107 году "Укрзализныця" начинает продажу металлолома, планирует продать 130 тыс. тонн.

Ранее эксперты оценивали общие запасы лома "Укрзализныци" на уровне 400-450 тыс. тонн.