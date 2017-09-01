Экономика

13:17 01.09.2017

Беларусь с 1 сентября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 сентября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

Соответствующее решение закреплено в постановлении совета министров.

Ставка экспортной пошлины на нефть повышена с $74,4 до $84,1 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин увеличена с $40,9 до $46,2 за 1 тонну, на товарные бензины - с $22,3 до $25,2 за 1 тонну.

Пошлина на легкие и средние дистилляты составит $25,2 за 1 тонну (ранее была $22,3). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 августа. Тогда они были снижены.

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