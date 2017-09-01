Всемирный конгресс украинцев намерен добиваться ужесточения санкций против РФ, в том числе и отключения ее от SWIFT – Чолий

Глава Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий заявляет, что организация намерена добиваться ужесточения международных санкций против России, в том числе и отключения ее от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

"Хочу вас заверить, что мы будем дальше предпринимать все возможные меры, чтобы санкции (против России - ИФ) были более жесткими, включительно с выключением в Российской Федерации системы SWIFT", - сказал он в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве в пятницу.

Председатель ВКУ отметил, что также организация намерена способствовать принятию США решения о предоставлении Украине летального вооружения.

Вместе с тем, он подчеркнул важность и приоритетность продолжения борьбы с коррупцией в Украине.

Е.Чолий отметил, что окончательное вступление в силу соглашения об Ассоциации между Украиной и Европейским Союзом является значительным успехом.

В свою очередь В.Гройсман поблагодарил украинскую диаспору за поддержку, добавив, что государство намерено более активно сотрудничать с организациями украинцев за рубежом.