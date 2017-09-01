НБУ зарегистрировал внутригосударственную платежную систему City24

Национальный банк Украины (НБУ) зарегистрировал внутригосударственную платежную систему Сіty24 и выдал платежной организации ООО "Финансовая компания "Феникс" (Киев) свидетельство от 2 августа 2017 года, сообщил НБУ на веб-сайте.

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР), конечными бенефициарами ФК "Феникс" являются Николай Довготелес и Александр Швец. Уставный капитал ФК "Феникс" составляет 11 млн грн.

В настоящее время в Украине зарегистрированы девять платежных систем, платежными организациями которых являются банки, и 15 платежных систем, платежными организациями которых являются небанковские учреждения.