Тарифный комитет Мининфраструктуры согласовало повышение тарифов на ж/д грузоперевозки с 1 октября

Тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки внутри страны на 22,5% с 1 октября 2017 года.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе министерства, такое решение принял комитет на заседании 31 августа 2017 года.

Кроме этого, на веб-сайте министерства для публичного общественного обсуждения до 30 сентября обнародовано соответствующий проект приказа Минифраструктуры..

Ранее глава министерства Владимир Омелян анонсировал заседание 31 августа тарифного комитета для принятия решения о повышении с 1 октября тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 22,5%. "Общая позиция: повышать нужно, но тариф должен быть рыночным. Думаю, найдем правильное компромиссное решение с бизнесом", - сказал министр.

Как сообщалось со ссылкой на последний проект финплана "Укрзализныци", доходы от перевозки грузов прогнозируются в размере 62, 85 млрд грн, что на 13,4% больше, чем в 2016 году. В расчете доходов от грузоперевозок на 2017 год учтена индексация тарифов на перевозку грузов в пределах Украины с октября 2017 года на 22,5%. Дополнительные доходы от повышения составят 2,788 млрд грн.

Ранее Государственная регуляторная служба Украины отказалась согласовывать проект приказа Мининфраструктуры, предусматривающий осуществление с февраля 2017 индексации тарифов на ж/д перевозку грузов в пределах страны на 25%, и решила создать совместную с бизнесом рабочую группу для определения компромиссной ставки повышения.