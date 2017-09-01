Экономика

10:55 01.09.2017

Нацбанк Украины будет ежемесячно обнародовать финотчетность банков

Национальный банк Украины (НБУ) с сентября будет регулярно ежемесячно обнародовать информацию об индивидуальных финансовых показателях деятельности банков.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, информация будет предоставляться в разрезе каждого банка и содержать оборотно-сальдовый баланс, структуру кредитов, предоставленных физическим лицам и субъектам хозяйствования, по классам (согласно Положению об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям), а также распределение кредитов субъектам хозяйствования по видам экономической деятельности (ежегодно).

"Расширение объема открытой для широкой общественности отчетности банков позволит клиентам и инвесторам более оперативно оценивать финансовое положение отдельных финансовых учреждений и принимать взвешенные решения о сотрудничестве с ними", - отмечается в сообщении.

Помимо этого, раскрытие информации обеспечит большую прозрачность деятельности отдельных банков и банковского сектора в целом, считает НБУ.

Дополнительно НБУ планирует с начала 2018 обнародовать отчеты о структуре регулятивного капитала в разрезе отдельных банков.

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