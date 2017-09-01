Фонд поддержки стартапов будет создан в 2018 – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал создание Фонда поддержки стартапов в 2018 году.

"В Украине нет возможности для трансформации вашего изобретения в реальную экономику. Для этого нам нужно укреплять авторское право. Мы создадим Фонд стартапов на следующий год, будем поддерживать, будем инвестировать в это, потому что это по большому счету огромный успех для всей нашей страны", - сказал премьер в ходе общения с учениками учебно-воспитательного комплекса "Эрудит" Соломенского района Киева в пятницу.

Он отметил, многие успешные стартапы в мире создавались украинцами.