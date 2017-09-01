Экономика

09:02 01.09.2017

Apple подтвердила 12 сентября в качестве даты презентации новых продуктов, включая iPhone

Компания Apple разослала официальные приглашения представителям СМИ на 12 сентября, тем самым подтвердив дату представления рынку новых продуктов.

Текст приглашения, как всегда, крайне лаконичен: "Встретимся у нас".

Презентация станет первым публичным мероприятием на территории нового кампуса Apple Park в Купертино, штат Калифорния. Пресс-конференция пройдет в театре, который носит имя одного из основателей компании Стива Джобса.

Ранее специализированные издания сообщали, что сентябрьская презентация Apple будет одной из самых масштабных за последние годы. Предполагается, что компания представит сразу три модели iPhone, включая новый iPhone 8, обновленную версию Apple TV и смарт-часов Apple Watch с подключением к сетям LTE.

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